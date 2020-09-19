Признаки, указывающих на скрытую пневмонию 

Мы нередко считаем респираторно-вирусные инфекции и грипп легкими заболеваниями, которые хоть и преследуют нас каждый сезон, но всегда благополучно проходят.

И некоторые даже не удосуживаются взять больничный и посетить врача, а сразу начинают заниматься самолечением. Делать этого ни в коем случае нельзя! Вы не можете знать, какое именно у вас заболевание. Это способен определить только специалист. Вы можете подозревать у себя простуду или грипп, но кто сказал, что вы будете правы? А может быть у вас куда более опасный недуг — пневмония, то есть воспаление легких?

Ее никакими народными средствами вылечить невозможно, а она очень ловко умеет маскироваться под ОРВИ и грипп. Поэтому при любых подозрениях нужно в первую очередь вызывать врача или идти в больницу.

Пневмония опасна еще тем, что не всегда имеет яркие типичные симптомы. Болезнь может развиваться скрыто, но от этого она никуда не девается.

Человеку со временем станет только хуже, а бывает и так, что состояние ухудшается очень резко, что приводит к летальному исходу.

Поэтому о скрытом течении пневмонии стоит знать каждому. Даже если у вас нет типичных симптомов — сильного жара и кашля, то могут проявляться другие признаки, на которые следует обратить внимание.

Постоянные вялость, сонливость, апатия, усталость при отсутствии высоких физических и интеллектуальных нагрузок, бессонницы, авитаминоза и плохого питания всегда говорят о наличии патологий в организме.

Они могут быть и симптомами пневмонии. Особенно, если в наличии есть другие признаки, приведенные ниже.

Сильный озноб, когда вас буквально трясет от морозящего ощущения, а градусник упорно показывает температуру чуть выше 37, один из самых ярких симптомов пневмонии. Это знак, что нужно срочно вызывать врача, а не убеждать себя, что скоро все пройдет.

Даже если отсутствует кашель, при воспалении легких человек неизменно испытывает трудности с дыханием. Воздух выходит с сипением и хрипами, полной грудью вдохнуть не получается. Иногда вдыхать и выдыхать становится просто больно.

Из-за того, что воздух в легкие попадает с трудом, организм начинает испытывать кислородное голодание. Отсюда сильное побледнение кожных покровов — кожа начинает отливать синевой.

При пневмонии, если ее не начинают лечить, а пускают все на самотек, больной может почувствовать облегчение на некоторое время. Но это обман — через несколько часов обязательно случится рецидив, и это уже будет опаснее, чем казалось вначале.

Не нужно дожидаться такого ухудшения, при первых признаках недомогания необходимо обращаться за медицинской помощью.

Чтобы снизить шансы заболеть пневмонией, нужно следить за своим здоровьем и постоянно укреплять иммунитет. Для этого следует больше дышать свежим воздухом, делать зарядку, питаться правильно, принимать контрастный душ, отказаться от спиртных напитков и табака.