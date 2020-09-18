Почему антибиотики могут вызывать диарею 

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Врач-гастроэнтеролог Ольга Смирнова рассказала, почему на фоне приема антибиотиков может возникнуть диарея, и каких правил следует придерживаться при лечении подобными препаратами.

По словам врача, большинство осложнений, ассоциированных с антибиотиками, развиваются из-за бесконтрольного приема препаратов.

При антибиотикотерапии многие начинают принимать пробиотики, пребиотики и эубиотики. Однако доказано, что защита кишечника необходима только лицам из групп риска.

Это пожилые люди, люди, у которых в анамнезе есть антибиотикоассоциированная диарея, клостридиальный колит, иммунодефициты, воспалительные заболевания кишечника, онкология, низкая кислотность желудка, пояснила Ольга Смирнова.

На фоне угнетения флоры повышается рост Salmonella spp, Candida, Cl.perfringens, золотистого стафилококка. В большинстве случаев лечение не требуется, микрофлора может восстановиться сама. Симптомы исчезают после отмены антибиотиков.

У некоторых пациентов, в основном из групп риска, развивается клостридиальная инфекция — клостридиальный колит, псевдомембранозный колит.

Доктор отметила, что Clostridium difficile живут и в здоровом кишечнике. Но благодаря «хорошей» флоре не размножаются и не способны выделять свои токсины.

Тяжелое течение клостридиальной инфекции очень опасно. У больного развиваются тяжелые белково-электролитные нарушения, требующие немедленной коррекции и нутриционной поддержки.

" Я работала с такими пациентами, это действительно опасно — развивается сепсис и летальность высока",

— рассказала гастроэнтеролог.

Принимать антибиотики строго по показаниям, в одно и то же время после еды, запивая обычной водой (не менее 100-150 мл). Прерывать курс лечения при первом улучшения состояния нельзя. Лицам из групп риска необходимо параллельно принимать про-, пре— и эубиотики.

Врач также рекомендовала ограничить потребление углеводов, так как микрофлоре тяжело активно участвовать в их переваривании.