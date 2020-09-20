Откуда берется слизь в глазах после сна 

Проснувшись, вы наверняка замечали, что в уголках глаз скопилась какая-то слизь. «Рамблер» расскажет, что это и для чего она нужна.

Наши глаза покрыты трехслойной пленкой, которая позволяет глазам правильно функционировать. Ближе всего к глазному яблоку расположен слой гикокаликса или полисахаридов, который состоит из слизи и носит название муцинового слоя. Он покрывает роговицу глаза, и удерживает влагу, которая обеспечивает равномерное распределение второго слоя — раствора слез на водной основе. В нем содержатся иммуноглобулины, обеспечивающие постоянное увлажнение глаз, а также питание их кислородом и удаление отмерших клеток.

Что касается внешнего слоя, то он состоит из маслянистого вещества, которое называется «мейбума». В его состав входят продукты мейбомиевых желез век — липиды — жирные кислоты и холестерин. При нормальной температуре человеческого тела это прозрачная маслянистая жидкость. Однако стоит температуре понизиться всего на один градус, эта жидкость превращается в восковую субстанцию — засохшую глазную слизь.

Как сообщают специалисты, крупные хлопья этого вещества могут образоваться во время сна по ряду причин. Во-первых, по ночам понижается температура тела, следовательно, часть липидной жидкости охлаждается до такой степени, что загустевает. Во-вторых, австралийский офтальмолог утверждает, что сон ослабляет мышечное воздействие на каналы мейбомиевых желез. Этого достаточно для того, чтобы вызвать избыточное выделение на веках и ресницах во время сна.

Возможно эта субстанция выглядит не очень приятно, но она очень важна для глаз.