О проблемах в российской системе здравоохранения часто пишут в Сети, иногда приводя в пример зарубежный опыт. Однако, как выяснил "Рамблер", сами россияне и русскоязычные жители западных стран зачастую пребывают в ужасе от местной медицины.

Так, россияне в одном из популярных блогов в Сети ответили на вопрос об их опыте, связанном с больницами и лечением за рубежом. Пользователи рассказали, что на самом деле, получить вовремя квалифицированную медицинскую помощь в Европе практически нереально.

Одна россиянка, проживающая в Польше, рассказала, что не могла там вылечить даже обычный дерматит:

Соцсети

Другой девушке не повезло сломать в Польше ногу:

Соцсети

Другая рассказала, что в Нидерландах "медпомощи дождется только умирающий":

"Все, кто здесь дольше живут, знают, что чтобы добиться чего-то кроме парацетомола, то нужно делать вид, что ты вот-вот сдохнешь".

В Германии ситуация похожая:

"Сестра жила какое-то время в Германии, там часто предлагают побольше водички пить…".

Одна из пользовательниц Сети рассказала, что ее подруга, живущая в Швейцарии, даже теряя сознания не вызывала скорую:

Соцсети

Многие считают, что болеть на Западе или невыгодно или крайне опасно:

"Заболеть в Европе — это ад. Живем в Италии и проходим всех врачей, когда приезжаем в Москву…".

*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.