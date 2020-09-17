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Что такое лимфома и как ее выявить 

Мира Маркина 2 часа назад
Что такое лимфома и как ее выявить
Фото: depositphotos.com
Лимфома — это онкологическое заболевание, проявляющее себя увеличением лимфоузлов и поражением внутренних органов. Какие бывают лимфомы и как вовремя распознать недуг? Разбирался "Рамблер".
Лимфомы делят на две крупные группы: лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома.
Второй вид — это крайне обширная группа, затрагивающая людей всех возрастов.
Однако вне зависимости от вида онкологии, симптомы у пациентом с лимфомой, как правило, одни и те же. В первую очередь это увеличение лимфатических узлов. При ОРВИ лимфоузлы также склонны увеличиваться, однако в случае с лимфомой они безболезненны и не уменьшаются с течением времени даже при использовании специальных медикаментов. Врачи начинают бить тревогу, обнаружив увеличение лимфатических узлов в области шеи, подмышек и паха.
Если лимфома успела затронуть внутренние органы, у пациента могут появиться проблемы с дыханием, чувство распирающей боли снизу в спине, давление в области лица и шеи, а также ощущение переполненности в районе живота.
Вдобавок к этому среди симптомов лимфомы медики выделяют слабость, повышенную температуру тела, потливость, а также внезапную потерю веса.
При обнаружении подобных симптомов медики рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу.
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