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Назван неожиданный предвестник опухоли мозга 

РИА Новости и ещё 3 4 часа назад
Назван неожиданный предвестник опухоли мозга
Фото: РИА Новости
Состояние, когда начинает шуметь в ушах или когда человек усиленно слышит себя, может быть предвестником опухолевых процессов в головном мозге, рассказал врач Владимир Зайцев изданию Aif.ru.
По словам специалиста, если это состояние проходит за несколько секунд, то это вариант нормы.
Однако шум в ушах может быть и предвестником инфарктов, инсультов и резкого подъема давления. Также это может указывать на опухоль головного мозга, поэтому необходима консультация специалиста.

"Организм дает конкретные сигналы и просит с этим разобраться", — сказал Зайцев.

Этому состоянию подвержены также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и люди с различными неврологическими диагнозами. Проблема может возникать из-за зажатости шейного отдела позвоночника или закрытия просвета слуховой трубы. Усиленно слышать себя мы можем также из-за воспаления слухового нерва, либо из-за серной пробки в ухе.
Чем раньше человек посетит врача, тем больше шансов, что вопрос решится безболезненно, отметил специалист.
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Болезни и лекарства , Новости , Владимир Зайцев , Аргументы и Факты
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