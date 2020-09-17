Назван неожиданный предвестник опухоли мозга 

Состояние, когда начинает шуметь в ушах или когда человек усиленно слышит себя, может быть предвестником опухолевых процессов в головном мозге, рассказал врач Владимир Зайцев изданию Aif.ru.

По словам специалиста, если это состояние проходит за несколько секунд, то это вариант нормы.

Однако шум в ушах может быть и предвестником инфарктов, инсультов и резкого подъема давления. Также это может указывать на опухоль головного мозга, поэтому необходима консультация специалиста.

"Организм дает конкретные сигналы и просит с этим разобраться", — сказал Зайцев.

Этому состоянию подвержены также люди со слабыми стенками кровеносных сосудов и люди с различными неврологическими диагнозами. Проблема может возникать из-за зажатости шейного отдела позвоночника или закрытия просвета слуховой трубы. Усиленно слышать себя мы можем также из-за воспаления слухового нерва, либо из-за серной пробки в ухе.

Чем раньше человек посетит врача, тем больше шансов, что вопрос решится безболезненно, отметил специалист.