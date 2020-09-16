Признаки алкогольной зависимости 

Алкоголизм — опасная социальная проблема, которая со временем приводит к целому ряду проблем со здоровьем, окружением. На ранних этапах зависимость от спиртного практически незаметна, именно поэтому обращение к наркологу происходит уже в запущенных случаях. В статье расскажу про признаки и стадии алкоголизма, как избежать этой неприятности.

ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗМА

В наркологии алкогольная зависимость является одной из самых серьезных проблем. Это заболевание развивается медленно и плохо подается лечению. Выделяют следующие выраженные признаки алкоголизма:

Потеря контроля над выпитым спиртным. Проявляется у мужчин и женщин в равной степени. Человек не замечает, сколько он употребляет в течение вечера, не может остановиться после первой рюмки. Может напиваться до сильного опьянения.

Подавленное настроение в трезвом состоянии. У человека наблюдается апатия, резкие перепады настроения, которые снимаются только при употреблении спиртных напитков. Именно этот механизм является одним из ключевых при развитии сильной зависимости.

Отрицание. Проявляется уже при выраженном алкоголизме. У человека наблюдается отрицание к пристрастию к алкоголю. Он может защищать себя при попытках оспорить его состояние.

Частые приемы спиртного. При хроническом алкоголизме человека старается выпить при любой возможности, использует любой доступный способ. Особенно остро проблема проявляется при наличии большого количества свободного времени. Со временем у организма вырабатывается резистентность к слабым напиткам, для достижения желаемого состояния приходится пить крепкий алкоголь или увеличивать дозировку. Это является большой нагрузкой на печень и сосудистую систему, что приводит к развитию опасных заболеваний.

ВНЕШНИЕ СИМПТОМЫ

Регулярное употребление алкогольных напитков напрямую отражается на внешнем виде, состоянии организма.

Основные признаки:

появление хрипоты и приглушения голоса;

одутловатость кожи, преждевременное старение;

тремор, или неконтролируемое дрожание рук;

кожа, склеры глаз имеют желтоватый оттенок;

обильные сосудистые звездочки на коже шеи, лица;

отечность лица.

Со временем развиваются хронические незаразные заболевания внутренних органов, снижается сила иммунитета. Это сопровождается регулярными простудами, а также увеличивается риск заражения инфекциями.

СТАДИИ

Выделяют 3 основные стадии алкоголизма. Они развиваются постепенно, переход из одной фазы в другую занимает разное время, зависит от состояния психики, здоровья и качества спиртного.

Стадии:

Человек употребляет алкоголь сознательно для расслабления и снятия стресса. Появляются различные причины для застолья, есть угрызения совести на следующий день. На этой стадии происходит отдаление от семьи и работы, возможны конфликты с близкими людьми. Похмельное состояние на утро наблюдается не всегда. Признаки алкоголизма становятся более яркими. Увеличивается частота и дозировка употребления спиртного. Даже незначительный стресс приводит к стойкому желанию выпить. Наблюдаются систематически запои продолжительность от 2 до 5 дней. После передозировки спиртом всегда происходит сильное похмелье. Ухудшаются отношения со значимыми людьми, работа выходит на второй план. Чаще всего эта стадия диагностируется после 5-10 лет регулярного употребления алкоголя. Человек может опьянеть даже от небольшой дозы спиртного, но частота приема увеличивается. Наблюдаются помутнения сознания, провалы в памяти. Происходят сбои в работе организма, увеличивается риск инфаркта и инсульта. Выражена социальная деградация, уменьшается количество друзей, работа чаще носит временный характер.

Чем раньше обратиться к специалисту, тем выше эффективность терапии и социальной адаптации после алкоголизма. Требуется длительная работа, но даже после полугода психотерапии сохраняется риск рецидива и очередного срыва. На поздних этапах крайне важна помощь семьи, поскольку человек уже не может справиться с проблемой самостоятельно.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Нет единого и эффективного метода борьбы с алкоголизмом. В каждом случае нарколог или психотерапевт подбирает стратегию отказа от спиртного индивидуально. Как правило, назначают групповую психотерапию, а также изоляцию на ограниченный период в закрытые учреждения. На поздних этапах в лечение добавляют медикаментозные методы, направленные на выработку непринятия спиртного на физиологическом уровне. После снятия тяги к алкоголю человеку помогают адаптироваться в социуме, найти работу и увлечение. Однако даже после качественного лечения есть вероятность очередного срыва.

ВЫВОДЫ