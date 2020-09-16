Признаки алкогольной зависимости 

Алкоголизм — опасная социальная проблема, которая со временем приводит к целому ряду проблем со здоровьем, окружением. На ранних этапах зависимость от спиртного практически незаметна, именно поэтому обращение к наркологу происходит уже в запущенных случаях. В статье расскажу про признаки и стадии алкоголизма, как избежать этой неприятности.
ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛИЗМА
В наркологии алкогольная зависимость является одной из самых серьезных проблем. Это заболевание развивается медленно и плохо подается лечению. Выделяют следующие выраженные признаки алкоголизма:
- Потеря контроля над выпитым спиртным. Проявляется у мужчин и женщин в равной степени. Человек не замечает, сколько он употребляет в течение вечера, не может остановиться после первой рюмки. Может напиваться до сильного опьянения.
- Подавленное настроение в трезвом состоянии. У человека наблюдается апатия, резкие перепады настроения, которые снимаются только при употреблении спиртных напитков. Именно этот механизм является одним из ключевых при развитии сильной зависимости.
- Отрицание. Проявляется уже при выраженном алкоголизме. У человека наблюдается отрицание к пристрастию к алкоголю. Он может защищать себя при попытках оспорить его состояние.
- Частые приемы спиртного. При хроническом алкоголизме человека старается выпить при любой возможности, использует любой доступный способ. Особенно остро проблема проявляется при наличии большого количества свободного времени. Со временем у организма вырабатывается резистентность к слабым напиткам, для достижения желаемого состояния приходится пить крепкий алкоголь или увеличивать дозировку. Это является большой нагрузкой на печень и сосудистую систему, что приводит к развитию опасных заболеваний.
ВНЕШНИЕ СИМПТОМЫ
Регулярное употребление алкогольных напитков напрямую отражается на внешнем виде, состоянии организма.
Основные признаки:
- появление хрипоты и приглушения голоса;
- одутловатость кожи, преждевременное старение;
- тремор, или неконтролируемое дрожание рук;
- кожа, склеры глаз имеют желтоватый оттенок;
- обильные сосудистые звездочки на коже шеи, лица;
- отечность лица.
Со временем развиваются хронические незаразные заболевания внутренних органов, снижается сила иммунитета. Это сопровождается регулярными простудами, а также увеличивается риск заражения инфекциями.
СТАДИИ
Выделяют 3 основные стадии алкоголизма. Они развиваются постепенно, переход из одной фазы в другую занимает разное время, зависит от состояния психики, здоровья и качества спиртного.
Стадии:
- Человек употребляет алкоголь сознательно для расслабления и снятия стресса. Появляются различные причины для застолья, есть угрызения совести на следующий день. На этой стадии происходит отдаление от семьи и работы, возможны конфликты с близкими людьми. Похмельное состояние на утро наблюдается не всегда.
- Признаки алкоголизма становятся более яркими. Увеличивается частота и дозировка употребления спиртного. Даже незначительный стресс приводит к стойкому желанию выпить. Наблюдаются систематически запои продолжительность от 2 до 5 дней. После передозировки спиртом всегда происходит сильное похмелье. Ухудшаются отношения со значимыми людьми, работа выходит на второй план.
- Чаще всего эта стадия диагностируется после 5-10 лет регулярного употребления алкоголя. Человек может опьянеть даже от небольшой дозы спиртного, но частота приема увеличивается. Наблюдаются помутнения сознания, провалы в памяти. Происходят сбои в работе организма, увеличивается риск инфаркта и инсульта. Выражена социальная деградация, уменьшается количество друзей, работа чаще носит временный характер.
Чем раньше обратиться к специалисту, тем выше эффективность терапии и социальной адаптации после алкоголизма. Требуется длительная работа, но даже после полугода психотерапии сохраняется риск рецидива и очередного срыва. На поздних этапах крайне важна помощь семьи, поскольку человек уже не может справиться с проблемой самостоятельно.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Нет единого и эффективного метода борьбы с алкоголизмом. В каждом случае нарколог или психотерапевт подбирает стратегию отказа от спиртного индивидуально. Как правило, назначают групповую психотерапию, а также изоляцию на ограниченный период в закрытые учреждения. На поздних этапах в лечение добавляют медикаментозные методы, направленные на выработку непринятия спиртного на физиологическом уровне. После снятия тяги к алкоголю человеку помогают адаптироваться в социуме, найти работу и увлечение. Однако даже после качественного лечения есть вероятность очередного срыва.
ВЫВОДЫ
- Алкоголизм — патологическая тяга к спиртным напиткам. Со временем у человека возникают запои, появляются анатомические и психологические признаки.
- Определить алкоголизм можно по постоянному желанию выпить, наличию резких перепадов настроения в трезвом состоянии, появлению желания принять спиртное на следующий день.
- Выделяют 3 стадии хронического алкоголизма, которые отличаются тяжестью и продолжительностью проблемы. Для лечения применяют психотерапевтические и медикаментозные методы.