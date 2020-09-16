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О каких болезнях расскажет запах изо рта 

Kdpconsulting.ru 3 часа назад
О каких болезнях расскажет запах изо рта
Фото: Kdpconsulting.ru
Объясняет врач-патофизиолог, иммунолог Алена Парецкая. В интервью врач-патофизиолог, иммунолог Алена Парецкая перечислила разновидности неприятного запаха изо рта, а также рассказала, на какие проблемы со здоровьем они могут указывать.
По мнению медика, как правило, причинами появления так называемого «галитоза» являются проблемы с зубами, в результате чего появляется неприятный гнилостный запах.
Другие же оттенки могут свидетельствовать о более серьезных недугах.

«Специфический запах, например, ацетона, указывает на кетоацидоз, когда уровень инсулина очень низкий и организм для энергии начинает использовать жировые отложения. В ответ формируются кетоны, которые в высоких концентрациях становятся ядом. Кетоацидоз — серьезное состояние, представляющее угрозу для здоровья и жизни»,

— заявила медик.
Она отметила, что, если дыхание пахнет мочой, то это свидетельствует о проблемах с почками, рыбный запах указывает на нарушение обмена аминокислот, а печеночный — на гепатит.
Врач советует при появлении подобных симптомов незамедлительно обращаться к медикам.
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