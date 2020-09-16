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Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды 

Medical Note 4 часа назад
Врач рассказала, как отличить аллергию от простуды
Фото: Medical Note
Симптомы простуды и аллергии во многом схожи. О том, как их различить, рассказала врач-аллерголог-иммунолог, ревматолог Наталья Суздальцева.
Эксперт отметила, что чаще всего аллергия протекает без подъема температуры, хотя бывают исключения. Появляется заложенность носа, слизистых, прозрачные как вода выделения из носа.
При аллергии может появиться зуд в носу, горле, ушах и глазах. Глаза могут покраснеть, начать чесаться и слезиться. Также встречается сухой кашель.
Аллергия порой сопровождается общими симптомами: недомоганием, слабостью, головной болью, рассеянностью, предупредила врач.
Первые симптомы простудных заболеваний будут отличаться от причинного фактора — бактерия ли это или вирус. Для первых трех дней характерен подъем температуры.
Выделения из носа при простуде густые, глаза краснеют, но не чешутся, могут болеть. Больной испытывает сильную слабость, боль и ломоту в мышцах и суставах.
При аллергии прослеживается четкая связь с причинным фактором. Например, если описанные симптомы появляются каждый раз, когда, вы, допустим, бываете в гостях, где есть аквариум. Или когда симптомы повторяются каждый год в одно и то же время. Чаще это одни и те же числа. Тогда нужно обратиться за помощью к аллергологу-иммунологу.
Самолечение и лечение из аптек может затянуть и усугубить течение болезни. Современная медицина обладает средства не только для снятия симптомов аллергии, но и ее лечения. На фоне терапии все признаки проходят на много лет, а у кого то вовсе не возвращаются, подчеркнула доктор Суздальцева.
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