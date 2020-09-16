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Почему таблетки нельзя запивать чаем или кофе 

Flytothesky.ru 6 часов назад
Почему таблетки нельзя запивать чаем или кофе
Фото: Flytothesky.ru
Каждый из нас периодически сталкивается с необходимостью пить обезболивающие, витамины, антибиотики или гормональные препараты. Не всегда в этот момент под рукой оказывается бутылка воды, поэтому мы прибегаем к доступным средствам — покупному кофе, пакетированному чаю, газировке. Как сохранить эффективность лекарства и не нанести вред своему организму? Почему не стоит запивать таблетки чаем или кофе? О свойствах чая Хороший листовой чай имеет в своем составе массу полезных микроэлементов и минеральных веществ, фенолы, лигнин, кофеин и танины. Все это в комплексе оказывает положительный эффект. Стимулируется нервная система, укрепляется иммунитет, улучшаются свойства крови, выводятся шлаки из кишечника. К тому же правильный зеленый чай способствует снижению веса, укреплению сердечной мышцы и зубной эмали, повышает концентрацию внимания, усиливает рост волос.
Но в сочетании с таблетками чай приносит больше вреда, чем пользы. При лечении анемии чай блокирует усвоение препаратов железа, формируя опасный осадок. Кофеин в составе чая снижает эффективность успокоительных препаратов и повышает давление (отчего противопоказан гипертоникам). Ну а если вы лечите язву желудка или принимаете лекарства для сердца, зеленый и черный чай снижают их эффективность. Также им не рекомендуют запивать противозачаточные и противовирусные таблетки. О свойствах кофе
Давно доказано, что высокое содержание органических кислот, антиоксидантов и эфирных масел в кофе идут организму только на пользу. Улучшается мозговое кровообращение, активизируется обмен веществ, на 40% сокращается риск возникновения камней в желчном пузыре и почках. Кофе снимает вялость, предупреждает развитие деменции и болезни Паркинсона, защищает от сахарного диабета. А также в его составе есть витамин РР и необходимые для здоровья минеральные вещества.
Однако в сочетании с таблетками кофе действует разрушительно. Главный минус напитка — это первоклассное мочегонное средство, которое ускоряет выведение лекарств из организма. То есть таблетка поступает, но не успевает усвоиться и подействовать, так как сразу же выводится с мочой. А вот патогенные бактерии приобретают завидную резистентность. По этой причине доктора запрещают запивать им антибиотики пенициллиновой группы. Кофеин в составе кофе снижает эффективность средств для понижения давления, но усиливает действие аспирина и цитрамона, чем раздражает слизистую желудка и осложняет работу печени. Важно! Эти напитки в сочетании с лекарствами также считаются опасными Минеральная вода содержит соли, которые осложняют усвоение некоторых препаратов.
Газировка вместе с таблетками усиливает раздражение желудка и ухудшает качество пищеварения. А также в сладких газированных напитках часто присутствует кофеин — мочегонное средство, мешающее усвоению кальция, цинка, железа и антибиотиков.
Пакетированные соки содержат химические консерванты, которые в сочетании с лекарствами могут спровоцировать нежелательную реакцию. Свежевыжатые соки имеют повышенную кислотность, что усиливает действие цитрамона и аспирина (угроза передозировки).
Алкоголь при лечении строго запрещен. Более того, даже малая его доза провоцирует возникновение побочных эффектов — головокружение, тошнота, сонливость, проблемы с желудком и сосудами. В сочетании с инсулином алкоголь приводит к гипогликемической коме. Чем запивать таблетки?
Лучше всего запивать лекарства обычной кипяченой водой в размере половины стакана. Некоторые доктора рекомендуют пить болеутоляющие и йодосодержащие средства с молоком, которое смягчает агрессивное воздействие лекарства на ЖКТ. А вообще, читайте рекомендации на упаковке, там указывают время, дозировку и способ принятия таблетки. Что-то лучше пить до еды, что-то — на сытый желудок. Берегите себя!
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