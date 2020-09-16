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Кардиолог объяснила, когда лучше принимать лекарства 

Medical Note 6 часов назад
Кардиолог объяснила, когда лучше принимать лекарства
Фото: Medical Note
Врач-кардиолог Анна Пивенштейн объяснила, в какое время дня лучше всего принимать кардиологические препараты, и рассказала о правилах приема некоторых из них.
При приеме гипотензивных препаратов следует ориентироваться на данные суточного мониторирования артериального давления (СМАД) или дневник давления. Если показатели чаще повышаются днем или вечером, то принять лекарство лучше утром, если ночью или утром — вечером.
При подозрении на синдром обструктивного апноэ сна препарат принимается вечером. Тогда же в случае, если пациент затрудняется сказать, когда у него чаще всего повышается давление. Нужно также учитывать предпочтения самого пациента и взаимодействие лекарств с другой терапией.
Пожилым пациентам, склонным к перепадам давления от низких цифр до высоких, лучше подбирать терапию под контролем СМАД. Иногда целесообразно отказаться от готовой комбинации и распределить препарат от времени приема, подчеркнула врач.
При приеме урежающих пульс лекарств следует ориентироваться на данные холтера, ЭКГ и жалобы пациента. Чаще всего целесообразен утренний прием, так как утром и вечером пуль физиологически уменьшается.
Ночью пульс ниже, так как «триггерных» факторов становится меньше. При этом больше предпосылок для пауз в работе сердца. Чрезмерное пульсурежение может наоборот усугубить жалобы в том числе и на перебои в работе сердца.
Статины чаще всего назначаются на вечер. И если для Симвасиатина это справедливо, то более «молодые» препараты — Аторво, Розуво и Питувастин — можно принимать в любое время.
По словам кардиолога, это связано с тем, что статины снижают выработку эндогенного холестерина, а по биоритмам пик его выработки приходится на вечернее время.
Доктор подчеркнула, что Симвастатин довольно быстро выводится из организма, если принять его утром. Вечером работать будет уже «не кому». Остальные препараты имеют более долгий срок жизни в организме, и к вечеру их будет уже в достаточной концентрации.
Кардиоаспирины обычно назначают вечером. Это не более чем традиция, так как работа препарата не зависит от времени суток.
Варфарин также рекомендуют принимать в вечерние часы. Однако нюансов по механизму действия нет, главное, принимать его каждый день в одно и то же время, рассказала Анна Пивенштейн.
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