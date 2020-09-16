Существует ли поза для сна, которая не вредит спине

Далеко не всегда после пробуждения ты чувствуешь себя полным сил, порой мучает не только недостаток сна, но и боль в спине. "Рамблер" выяснил, существует ли идеальная поза для сна, которая не вредит позвоночнику.
Несмотря на то, что врачи утверждают, что главное в вашем сне — это ощущение комфорта, физиологические особенности нашего тела все-таки дают о себе знать. Например, поза эмбриона или просто лежа на боку считается неудачной, так как человек выбирает одну сторону, на которой лежать. Это может привести к деформациям и морщинам. Но позвоночник при этом не страдает.
Наиболее опасной считается поза на животе, так как позвоночник не получает никакой поддержки и прогибается. Это приводит к нарушению его естественного положения. У человека нарушается кровообращение, появляется онемение в плечах и шее. Так как же тогда спать?
Позицию «на спине» с опущенными вниз или сложенными на животе руками медики называют самой безопасной для полноценного отдыха.
«Когда мы спим на спине, позвоночник находится в естественном положении. Помимо этого, сон на спине — это лучшая позиция для шеи и головы, потому что при таком положении нет почти никого давления, происходит равномерное распределение веса», — объясняет доктор Меламед Мехмет из Американской академии медицины сна.