Существует ли поза для сна, которая не вредит спине

Далеко не всегда после пробуждения ты чувствуешь себя полным сил, порой мучает не только недостаток сна, но и боль в спине. "Рамблер" выяснил, существует ли идеальная поза для сна, которая не вредит позвоночнику.

Несмотря на то, что врачи утверждают, что главное в вашем сне — это ощущение комфорта, физиологические особенности нашего тела все-таки дают о себе знать. Например, поза эмбриона или просто лежа на боку считается неудачной, так как человек выбирает одну сторону, на которой лежать. Это может привести к деформациям и морщинам. Но позвоночник при этом не страдает.

Наиболее опасной считается поза на животе, так как позвоночник не получает никакой поддержки и прогибается. Это приводит к нарушению его естественного положения. У человека нарушается кровообращение, появляется онемение в плечах и шее. Так как же тогда спать?

Позицию «на спине» с опущенными вниз или сложенными на животе руками медики называют самой безопасной для полноценного отдыха.