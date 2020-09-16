Нарколог назвал главную причину бросить курить

Многие бросившие курить россияне сделали это из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом в эфире НСН сообщил психиатр-нарколог Александр Ковтун

По его словам, болезнь может быть прямо или косвенно связана с курением. Обычно это заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт, варикоз, астма, хронический бронхит с дыхательной недостаточностью.

«Это признаки заболевания, которые явно заставляют задумываться. Именно тогда человек принимает решение. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить», — сказал врач.

Он назвал рост цен на сигареты второстепенным фактором в принятии решения. Обычно вопрос денег становится дополнительным мотивом, но не основным. Ковтун заметил, что повышение цен может в какой-то степени помочь бросить курить тем, кто уже думал об этом.