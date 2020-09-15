Названы лекарства от COVID-19, опасные для сердца

Американская кардиологическая ассоциация опубликовала в журнале Circulation научное заявление, в котором призывает медиков осторожнее назначать лекарства, вызывающие в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В список попали и некоторые лекарства от COVID-19.

"Многие часто используемые лекарства могут вызывать нерегулярное сердцебиение, — приводятся в пресс-релизе Ассоциации слова первого автора публикации Джеймса Тисдейла (James Tisdale), профессора фармакологии в Медицинской школе Университета Пердью в штате Индиана. — Хотя риск относительно невелик, для медицинских работников важно учитывать, что аритмия их пациента может быть вызвана или усугублена лекарствами".

Во время аритмии сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или с нерегулярным ритмом. Это вызвано генетикой или заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, проблемы с щитовидной железой или электролитный дисбаланс.

Когда сердце бьется слишком быстро, это состояние называется тахикардией, когда слишком медленно — брадикардией. Часто симптомы отсутствуют, но некоторые люди чувствуют, как их сердце "бешено колотится" или "трепещет", или у них возникают проблемы с дыханием, они теряют сознание или испытывают головокружение.

Если аритмию не лечить, сердце не будет перекачивать достаточно крови к телу, что может повредить мозг или другие органы. Некоторые аритмии опасны для жизни и требуют немедленных мер.

В статье рассматриваются лекарственные препараты, которые могут вызывать или обострять аритмию, факторы риска побочных эффектов, а также варианты профилактики, мониторинга и лечения людей, которые подвержены риску аритмии.

Авторы отмечают, что во время пандемии COVID-19 многим пациентам с коронавирусной инфекцией назначали хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин — лекарства, которые могут вызывать нарушения сердечного ритма.

Было проведено несколько клинических испытаний, в которых сообщалось о нарушениях сердечного ритма у пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин, как отдельно, так в сочетании с азитромицином. В итоге Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в июне-июле запретило использование гидроксихлорохина или хлорохина вне больниц.

Также влиять на сердечный ритм, по мнению ученых, могут другие лекарства, предлагаемые для борьбы с COVID-19, — лопинавир и ритонавир. После приема этих препаратов у людей с сердечными приступами, хроническими заболеваниями сердца или перенесенными операциями может появиться нерегулярное сердцебиение.

К дополнительным факторам риска развития аритмии исследователи относят: пожилой возраст, дефицит калия или магния и чрезмерное употребление алкоголя. Некоторые пациенты, страдающие лекарственной аритмией, могут иметь генетическую предрасположенность.

Тем не менее, ученые считаю, что отказываться от лечения ни в коем случае нельзя, а нужно минимизировать риски возникновения аритмии как побочного эффекта. Снизить риск помогут: поддержание нормального уровня электролитов, функции почек и печени, проводимые по рекомендации лечащего врача, а также минимизация или отказ на время лечения от сердечных стимуляторов и потребления алкоголя.

Для пациентов с высоким риском нарушения сердечного ритма может потребоваться госпитализация, кардиомониторинг перед началом приема лекарств, а также регулярное проведение ЭКГ в период лечения.