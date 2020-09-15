Пробиотики и пребиотики: в чем разница 

Многие не раз слышали о таких добавках, как пребиотики и пробиотики, но очень мало людей понимают, в чем их разница, а она весьма значительная. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Что такое пробиотики

Пробиотики — это микроорганизмы, которые, по некоторым данным, могут оказывать благоприятное воздействие на организм в целом и на кишечник в частности. Так же иногда называют продукты и биологически активные добавки с содержанием микроорганизмов.

лактобациллы;

бифидобактерии;

пропионовокислые бактерии;

стрептококки вида Streptococcus thermophilus;

бактерии рода Lactococcus. По ГОСТ Р 56139-2014, в число пробиотиков входят:

Они могут быть добавлены в продукт искусственно или изначально входить в его состав. Например, кисломолочные бактерии уже есть в йогурте и кефире.

Польза

Пробиотики оказывают положительный эффект при антибиотикоассоциированной диарее, некоторых случаях гарднереллеза, синдроме раздраженного кишечника. Также они могут незначительно снижать артериальное давление и уровень холестерина, повышать иммунитет.

Что такое пребиотики

Пребиотики — компоненты пищи, которые стимулируют рост или активность полезных микроорганизмов в микрофлоре кишечника, питательная среда для них.

К пребиотикам относятся сахара, пептиды, ферменты, жирные и аминокислоты. То есть чтобы расшевелить полезную микрофлору в кишечнике, стоит обратить внимание на молочные продукты, клетчатку, фрукты, овощи, ягоды, орехи.

Польза

Пребиотики не только помогают пробиотикам быть более активными, но и могут заблокировать рост патогенной микрофлоры. При этом слишком активное внедрение в рацион продуктов с пребиотиками нередко завершается вздутием живота.

В чем разница между пробиотиками и пребиотиками

Пробиотики — живые микроорганизмы, пребиотики — химические вещества, которыми питаются пробиотики. И разница между ними, как между совой и морковкой. Объединяет их лишь практически идентичное название и сфера применения. Эти пищевые компоненты находятся в прямой зависимости друг от друга: без пребиотиков пробиотики не смогут размножаться, без пробиотиков пребиотикам некого будет питать.