Симптомы, указывающие на заболевания щитовидки

Щитовидная железа — крайне важный орган, отвечающий за нервную систему, пищеварение, костную ткань и репродуктивную систему. Но порой выяснить, что с щитовидкой проблемы, довольно сложно. Для этого крайне важно обращать внимание на неочевидные симптомы. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Ухудшение настроения

Гормоны ответственны за настроение человека. Именно поэтому на фоне гормональных проблем пациент начинает страдать от апатии, тревоги, приступов паники или и вовсе от агрессивного поведения. Безусловно, плохое настроение не всегда сигнализирует о болезнях щитовидной железы, подчас его могут спровоцировать стресс и усталость. Однако если вы заметили, что вас ничто не радует уже долгое время без видимой причины, — это повод посетить эндокринолога.

Сухость кожи

Этот симптом может также свидетельствовать о псориазе, грибке, печеночной недостаточности и психических расстройствах. Но если кроме него вы обнаружили у себя и другие признаки недугов щитовидной железы, следует насторожиться. Особенно сильно шелушение проявляется на локтях и коленях, поскольку кожа становится более чувствительной к внешним раздражителям.

Ломкость волос и ногтей

Гормональные нарушения наносят серьезный удар по состоянию волос и ногтей. Вот почему при болезнях щитовидки волосы и ногти становятся ломкими и слабыми. Как правило, волосяной покров восстанавливается, когда гормоны приходят в нормальное состояние. Однако если запустить проблемы, можно спровоцировать облысение.