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Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Кирилл Самохин объяснил, чем сосудистые звездочки отличаются от варикозной болезни вен, и что из этого требует обязательного лечения.

Варикоз — это расширение и деформация вен. Во всем мире варикозную болезнь разделяют на косметическую и более крупные варикозно-измененные вены, отметил эксперт.

Косметический варикоз — это сосудистые сеточки небольшого размера на лице, теле, ногах.

Варикозные вены — преимущественно на ногах, иногда руках. Они большие, выпирают и сразу бросаются в глаза.

По словам хирурга, сосудистые звездочки не несут серьезных проблем, кроме эстетических. Со временем они распространяются, становятся больше и заметнее. По желанию сосудистые звездочки можно лечить.

Варикозные вены приносят боль, усталость. Их нужно обязательно лечить, иначе есть риск образования тромбов и трофических образований, предупредил доктор Самохин.