Стало известно, как по пульсу выявить депрессию

Ученые из Франкфуртского университета им. Иоганна Вольфганга Гете выяснили, как определить депрессию по частоте пульса. Как оказалось, у людей с психическим расстройством частота сердечных сокращений, как правило, выше нормы на 10-15 ударов в секунду. Об этом сообщает онлайн-издание Medical Express.

Специалисты провели исследование, в ходе которого медицинские работники в течение четырех дней круглосуточно наблюдали за состоянием добровольцев. Они постоянно регистрировали сердечный ритм испытуемых, при этом давая одним лекарство для лечения этого недуга, а другим — плацебо. Всего в эксперименте приняли участие 30 испытуемых, половина из которых были в состоянии глубокой депрессии.

«Наше экспериментальное исследование дает основания предполагать, что, просто измеряя частоту сердечных сокращений в течение 24 часов, мы можем с точностью до 90% сказать, находится ли человек в депрессии в настоящее время или нет»,

— заявил профессор Франкфуртского университета Кармен Шивек.