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Почему задыхаешься, когда нервничаешь 

Анастасия Иванова 32 минуты назад
Почему задыхаешься, когда нервничаешь
Фото: depositphotos
При сильном стрессе у человека может возникать нехватка воздуха. Кажется, будто обычного вдоха недостаточно. Хотя на самом деле человек испытывает переизбыток кислорода. "Рамблер" выяснил, в чем дело.
Недуг, связанный с дыханием при стрессе, носит название дыхательный невроз. По сути, это трудности при вдохе, недостаток воздуха. Синдром может появиться в момент максимального стресса (длится час или пару), а может продолжаться в течение всего дня.
Обычно людям кажется, что если им тяжело дышать, значит воздуха не хватает и нужно просто еще разок глубоко вдохнуть, но это не так. Дело в том, что в стрессовой ситуации организм вводит в себя больше кислорода, чем надо. И выделяет больше углекислого газа, чем следует. Соответственно, в организме происходит не недостаток воздуха, а наоборот гипервентиляция.
Главная опасность синдрома заключается в том, что он может стать хроническим. Симптомы постоянно нарастают и уже не проходят даже после успокоения, мешая жить.
Психологи советуют начать глубоко вдыхать и выдыхать на счет, чтобы выровнять дыхание или заняться физической активностью. Ускоренное биение сердца может помочь восстановить баланс.
Правда, стоит также не забывать и о том, что болезни легких, пищеварения и сердечно-сосудистой системы могут «имитировать» гипервентиляционный синдром. Поэтому если недостаток воздуха продолжается, стоит обратиться к врачу.
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