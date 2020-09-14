Почему опасно лечить ячмень уриной 

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с гнойным воспалением на глазу под названием ячмень. Существует множество народных способов, как этот ячмень вылечить. И самым популярным среди них до сих пор остается уринотерапия. "Рамблер" выяснил, почему этот способ врачи называют опасным.

Считается, что ячмень вскакивает на глазу после переохлаждения. На самом деле это болезнь появляется из-за бактериальной инфекции, а именно от грязи. Можно неудачно потереть глаза или воспользоваться чужой кистью для макияжа, а нарыв уже тут как тут.

Также появление ячменя нередко связано с пониженным иммунитетом и наследственностью. Иногда первопричиной могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет.

Согласно народным рецептам, к ячменю прикладывают чайные пакетики, промывают заваркой или мочой. Некоторые даже умудряются выдавливать гной. Но все это делать опасно, так как подобные действия могут привести к летальному исходу.

Выдавить гной из глаза — это значит спровоцировать риск менингита или заражения крови, так как гной может быстро распространиться по кровеносным сосудам. А компрессы с уриной или чаем еще больше усугубят ситуацию, так как помогут инфекции поразить новые зоны.

Лучше всего сразу обратиться к врачу или же использовать специальные капли для глаз. В любом другом случае, велика вероятность повредить оболочку глаза. Также без консультации врача, человек может спутать ячмень с более тяжелым заболеванием.