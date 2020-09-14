Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему опасно лечить ячмень уриной 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему опасно лечить ячмень уриной
Фото: depositphotos
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с гнойным воспалением на глазу под названием ячмень. Существует множество народных способов, как этот ячмень вылечить. И самым популярным среди них до сих пор остается уринотерапия. "Рамблер" выяснил, почему этот способ врачи называют опасным.
Считается, что ячмень вскакивает на глазу после переохлаждения. На самом деле это болезнь появляется из-за бактериальной инфекции, а именно от грязи. Можно неудачно потереть глаза или воспользоваться чужой кистью для макияжа, а нарыв уже тут как тут.
Также появление ячменя нередко связано с пониженным иммунитетом и наследственностью. Иногда первопричиной могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет.
Согласно народным рецептам, к ячменю прикладывают чайные пакетики, промывают заваркой или мочой. Некоторые даже умудряются выдавливать гной. Но все это делать опасно, так как подобные действия могут привести к летальному исходу.
Выдавить гной из глаза — это значит спровоцировать риск менингита или заражения крови, так как гной может быстро распространиться по кровеносным сосудам. А компрессы с уриной или чаем еще больше усугубят ситуацию, так как помогут инфекции поразить новые зоны.
Лучше всего сразу обратиться к врачу или же использовать специальные капли для глаз. В любом другом случае, велика вероятность повредить оболочку глаза. Также без консультации врача, человек может спутать ячмень с более тяжелым заболеванием.
Видео дня. От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
Комментарии 2
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если ходить с голыми лодыжками
Что будет, если ходить с голыми лодыжками
Стала известна реакция людей на вакцину от COVID-19
Стала известна реакция людей на вакцину от COVID-19
Как полным помогает красный свет
Как полным помогает красный свет
Мясников перечислил необычные симптомы заболеваний
Мясников перечислил необычные симптомы заболеваний
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение