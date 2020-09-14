Что будет, если ходить с голыми лодыжками 

В последнее время молодые люди стали оголять свои щиколотки даже в холодное время года. «Рамблер» расскажет, как безумное следование за модой может нанести вред здоровью.

Эксперты утверждают, что прогулки в укороченных штанах и низких носках могут закончиться появлением острого цистита и простатита, восходящими инфекциями мочевыводящих путей, поражением голеностопных суставов, а также переохлаждением ног вплоть до обморожения. Самое страшное, что иногда человек может просто не заметить, что он уже обморозил кожу.

Местное переохлаждение вызывает спазм сосудов, нарушение кровоснабжения сначала в конечных отделах, а затем и в вышележащих участках нижних конечностей. Также нарушается работа нервных волокон в обмороженных областях и местного иммунитета, что неизбежно влечет к развитию воспалительных заболеваний мочеполовой системы.

Первые сигналы обморожения — чувство жжения на коже, покалывание и зуд. Сначала кожа краснеет из-за расширения сосудов, а затем бледнеет.

При второй степени обморожения кожные покровы лодыжек приобретают сероватый оттенок. Человек при этом испытывает ощутимую боль, также могут быть трофические нарушения в виде волдырей на коже голеностопных областей.

А вот при третьей степени обморожения имеется серьезный риск для здоровья. В этом случае следует обязательно обратиться к врачу.

Эксперт Лиги здоровья нации и врач-оториноларинголог Галина Тарасова считает, что каждый человек в праве сам выбирать, что ему носить, однако при этом важно отталкиваться от своих личных ощущений: