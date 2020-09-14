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Что будет, если ходить с голыми лодыжками 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что будет, если ходить с голыми лодыжками
Фото: @fashionshower
В последнее время молодые люди стали оголять свои щиколотки даже в холодное время года. «Рамблер» расскажет, как безумное следование за модой может нанести вред здоровью.
Эксперты утверждают, что прогулки в укороченных штанах и низких носках могут закончиться появлением острого цистита и простатита, восходящими инфекциями мочевыводящих путей, поражением голеностопных суставов, а также переохлаждением ног вплоть до обморожения. Самое страшное, что иногда человек может просто не заметить, что он уже обморозил кожу.
Местное переохлаждение вызывает спазм сосудов, нарушение кровоснабжения сначала в конечных отделах, а затем и в вышележащих участках нижних конечностей. Также нарушается работа нервных волокон в обмороженных областях и местного иммунитета, что неизбежно влечет к развитию воспалительных заболеваний мочеполовой системы.
Первые сигналы обморожения — чувство жжения на коже, покалывание и зуд. Сначала кожа краснеет из-за расширения сосудов, а затем бледнеет.
При второй степени обморожения кожные покровы лодыжек приобретают сероватый оттенок. Человек при этом испытывает ощутимую боль, также могут быть трофические нарушения в виде волдырей на коже голеностопных областей.
А вот при третьей степени обморожения имеется серьезный риск для здоровья. В этом случае следует обязательно обратиться к врачу.
Эксперт Лиги здоровья нации и врач-оториноларинголог Галина Тарасова считает, что каждый человек в праве сам выбирать, что ему носить, однако при этом важно отталкиваться от своих личных ощущений:

«Если человек "мерзлявый", то лучше этого не делать. А тем, кто за собой замечает, что не мерзнет, запрет врачи не накладывают, но не рекомендуют этого делать».

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Болезни и лекарства , Галина Тарасова
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