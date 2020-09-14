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Мясников перечислил необычные симптомы серьезных заболеваний 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Мясников перечислил необычные симптомы болезней
Фото: Lenta.ru
Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал необычные симптомы распространенных серьезных заболеваний. Нестандартные проявления обычных болезней он перечислил в эфире программы «О самом главном», выпуск опубликован на YouTube.
По словам доктора, врачи сегодня «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные во время беседы или при первичном осмотре, часто помогают правильно поставить диагноз.
К примеру, Мясников отметил, что боль в суставах может быть признаком климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую традиционно объясняют дефицитом витамина A или анемией, может также возникать при синдроме Шегрена.
Врач подчеркнул, что еще одним признаком серьезного заболевания может быть хроническая усталость: вместе с сухостью во рту она может быть симптомом красной волчанки, хотя чаще всего ее объясняют болезнями щитовидной железы. Кроме того, «хроническая, изматывающая» усталость — это классический симптом боррелиоза.
Сильный зуд по всему телу обычно связывают с болезнями печени, крови или почек, однако, по словам Мясникова, он может свидетельствовать и о других проблемах. В частности, о начинающейся лимфоме, о рассеянном склерозе или о межпозвоночной грыже.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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