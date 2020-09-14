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Стало известно, как выявить болезни почек на ранней стадии 

Мира Маркина 5 часов назад
Стало известно, как вовремя выявить болезни почек
Фото: depositphotos.com
Главный нефролог Минздрава РФ Евгений Шилов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что нужно сделать, чтобы вовремя выявить болезни почек:

«Начинающиеся болезни почек надо искать с помощью анализов. Их всего два, они входят в программу диспансеризации. Это креатинин в крови и выявление повышенного альбумина в крови. Кардиологи давно взяли на вооружение альбумин как признак сердечно сосудистого повреждения. Он может быть повышен также при гипертонии, диабете, начинающемся атеросклерозе. Почечные болезни имеют проявление, если нефрит — то это отёки, изменения в анализах мочи, меняется цвет. Это счастье пациента, потому что он пойдёт к врачу».

По словам эксперта, к хроническим болезням почек приводит неправильный образ жизни и физических нагрузок:

«Образ жизни — первичная профилактика хронической болезни почек. Сейчас мировая пандемия ожирения и сахарного диабета второго типа. Это метаболический синдром, мировая патология, которая связана с нашим благополучием. Житель уносит из супермаркета тележку, набитую всякими вкусностями. Человек биологическое существо, наш обмен веществ работает как в каменном веке. Пища — приходящая энергия, её приход огромный, а расход резко упал. В основе болезней лежит инсулинорезистентность, механизм употребления энергии. Сейчас работа многих связана с компьютером».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, из-за которых появляются камни в почках.
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Болезни и лекарства , Минздрав РФ , Радиостанция "Говорит Москва"
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