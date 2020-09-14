Стало известно, как вовремя выявить болезни почек

«Начинающиеся болезни почек надо искать с помощью анализов. Их всего два, они входят в программу диспансеризации. Это креатинин в крови и выявление повышенного альбумина в крови. Кардиологи давно взяли на вооружение альбумин как признак сердечно сосудистого повреждения. Он может быть повышен также при гипертонии, диабете, начинающемся атеросклерозе. Почечные болезни имеют проявление, если нефрит — то это отёки, изменения в анализах мочи, меняется цвет. Это счастье пациента, потому что он пойдёт к врачу».