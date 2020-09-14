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Академик РАН оценил необходимость прививки от гриппа 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Академик РАН оценил необходимость прививки от гриппа
Фото: RT на русском
Специалист в области лечения детских онкологических заболеваний, академик РАН Александр Румянцев оценил необходимость прививки от гриппа.

«Сейчас очень советую привиться от гриппа. Так как в этом году есть особый риск его сезонного нашествия. Нынешняя вакцина против гриппа содержит три новых белка тех штаммов, которых у нас в стране — и не только у нас — ещё не было»,

— заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, когда завершится третья фаза испытаний вакцины против COVID-19, то желательно сделать и эту прививку.
Как отметил Румянцев, благодаря вакцине появилась возможность быстро и эффективно создать иммунную прослойку среди населения.
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Болезни и лекарства , Александр Румянцев , РАН , "Российская газета"
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