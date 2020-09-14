Названы способы обнаружить болезни почек

«Начинающиеся болезни почек надо искать с помощью анализов. Их всего два, они входят в программу диспансеризации. Это креатинин в крови и выявление повышенного альбумина в крови. Кардиологи давно взяли на вооружение альбумин как признак сердечно сосудистого повреждения. Он может быть повышен также при гипертонии, диабете, начинающемся атеросклерозе. Почечные болезни имеют проявление, если нефрит — то это отёки, изменения в анализах мочи, меняется цвет. Это счастье пациента, потому что он пойдёт к врачу».
«Образ жизни — первичная профилактика хронической болезни почек. Сейчас мировая пандемия ожирения и сахарного диабета второго типа. Это метаболический синдром, мировая патология, которая связана с нашим благополучием. Житель уносит из супермаркета тележку, набитую всякими вкусностями. Человек биологическое существо, наш обмен веществ работает как в каменном веке. Пища — приходящая энергия, её приход огромный, а расход резко упал. В основе болезней лежит инсулинорезистентность, механизм употребления энергии. Сейчас работа многих связана с компьютером».