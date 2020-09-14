Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Свет от смартфонов оказался опасным для кожи 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Свет от смартфонов оказался опасным для кожи
Фото: Lenta.ru
Эксперт рассказал об опасности излучения экрана смартфона для кожи человека. Соответствующий материал публикует A Current Affair.
Дерматолог из центра по борьбе с раком (Skin and Cancer Foundation at the Biologic Psoriasis and Nail) Шьямалар Гунатисан (Shyamalar Gunatheesan) отметил, что негативные последствия, сказывающиеся на человеческом здоровье от использования техники, равносильны вреду от солнца. В частности, речь идет о голубом свете, который исходит от ноутбуков, телефонов, планшетов, телевизоров и светодиодных ламп.

«Облучение довольно короткое, но мощное. Оно сразу проникает сквозь кожу», — пояснил дерматолог.

Ученые утверждают, что пять рабочих дней перед цифровым устройством на протяжении примерно шести часов могут оказывать такое же воздействие на кожу, как 25 минут пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты.

«Воздействие синего света, особенно в течение длительного времени, вызывает гиперпигментацию, что может привести к коричневатому оттенку кожи. Мы видим, что это также приводит к ее старению, образованию на ней пятен, а также к обезвоживанию», — добавил Гунатисан.

По его словам, самый простой способ предотвратить сильное излучение — ограничить время пользования гаджетами. Дерматолог отметил, что это полезно не только для психического здоровья, но еще и для зрения. Более того, при использовании техники специалист порекомендовал уменьшать яркость экрана.

«Защитить кожу можно с помощью уходовых средств, которые содержат мощные антиоксиданты, включая витамины B3 или C. Тонирующий солнцезащитный крем или макияж с использованием тонального средства защищают кожу куда лучше, чем обычные солнцезащитные средства. Важно, чтобы в составе продуктов было небольшое количество оксида железа», — объяснил специалист.

Видео дня. От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
Последние новости
Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вакцина от COVID вызвала опасную побочную реакцию
Вакцина от COVID вызвала опасную побочную реакцию
Что делать, если на ступне растет шишка
Что делать, если на ступне растет шишка
У давно переболевших ковидом начались судороги
У давно переболевших ковидом начались судороги
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Названы симптомы, при которых нужно срочно к онкологу
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение