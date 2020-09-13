Кардиолог рассказал, чем опасен корвалол 

Заведующий 1-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Сергей Иванов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, чем опасны корвалол, валосердин и валокордин.

Врач отметил, что составы препаратов почти одинаковы: в них содержится фенобарбитал, снотворное с многими побочными эффектами. По словам Иванова, вещество вызывает привыкание и уже давно запрещено за рубежом.

Также кардиолог подчеркнул, что фенобарбитал вызывает седативный, успокоительный, эффект, но не решает никаких проблем со здоровьем.