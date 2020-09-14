Найден способ определить депрессию по пульсу

Ученые из Франкфуртского университета им. Иоганна Вольфганга Гете выяснили, что частота сердечных сокращений у людей с депрессией, как правило, выше нормы на 10-15 ударов в секунду.

Согласно данным ВОЗ, депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств в мире, которое может довести до серьезных нарушений здоровья, если ее не лечить. И, как передает онлайн-издание Medical Express, где опубликованы результаты исследования специалистов, медицинские работники в течение 4 дней круглосуточно наблюдали за состоянием 30 добровольцев, половина из которых находилась в состоянии глубокой депрессии. Во время эксперимента ученые постоянно регистрировали сердечный ритм подопытных, а также части из них давали препарат для лечения этого заболевания, а другой — плацебо, после чего повторяли измерения.

Выяснилось, что у людей, страдающих от депрессии, пульс выше нормы в среднем на 10-15 ударов в секунду, причем в темное время суток не происходит естественного снижения этого показателя. После курса лечения частота сердечных сокращений у пациентов приходит в норму. Профессор Франкфуртского университета Кармен Шивек, руководящая экспериментом, отметила: «Наше экспериментальное исследование дает основания предполагать, что, просто измеряя частоту сердечных сокращений в течение 24 часов, мы можем с точностью до 90% сказать, находится ли человек в депрессии в настоящее время или нет».