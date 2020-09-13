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Какие продукты очищают печень 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Какие продукты очищают печень
Фото: depositphotos.com
Печень — один из важнейших органов организма. Она выполняет не только функцию пищеварения, выделяя в кишечник желчь и помогая расщеплять жиры, но и подавления всех вредных веществ, продуцирующихся внутри организма. «Рамблер» расскажет о продуктах, которые способны очистить печень.

Овощи

Прежде всего — отлично помогает печени чеснок. Он активирует ферменты печени, выводит токсины и содержит селен, помогающий в регенерации органа. Также полезными являются овощи, богатые жирорастворимыми витаминами — морковь и свекла. Зелень и листовые зеленые овощи за счет хлорофилла помогают печени удалить токсины и нейтрализовать тяжелые металлы. Наиболее полезными считаются листья салата, шпинат, сельдерей, базилик, укроп и петрушка.

Фрукты

Хорошо чистят печень яблоки с кожурой, а также грейпфруты. В них содержится много витамина C и клетчатки, они стимулируют отток желчи и работу печени по выведению шлаков. Для печени также полезны лайм и лимон, и авокадо.

Другие продукты

Такая приправа, как куркума, активно оздоравливает печень и стимулирует производство и отток желчи. Также полезен зеленый чай. В нем много антиоксидантов, защищающих клетки печени от токсинов и свободных радикалов.
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