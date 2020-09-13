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Ученые подтвердили влияние вейпов на развитие рака груди 

Lenta.ru 2 часа назад
Ученые выяснили, как вейпы влияют на рак груди
Фото: Lenta.ru
Ученые провели исследование, в котором подтвердили влияние вейпа на риск развития рака молочной железы. Эксперты крупнейших университетов, таких как Йель и Принстон, установили, что пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду. Об этом пишет Daily Mail.
В ходе исследования ученые поставили эксперимент на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую — в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам сделали уколы с клетками рака груди. Уже через несколько недель опухоли у второй группы мышей росли в два раза быстрее. Кроме того, у них обнаружился высокий риск развития метастазов.
Ранее сообщалось, что вред от электронных сигарет для сердечно-сосудистой системы сопоставим с вредом от традиционного курения. Ученые подчеркнули, что с точки зрения заботы о сердце нельзя рассматривать вейпы как безопасную альтернативу курению.
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