Ученые выяснили, как вейпы влияют на рак груди

Ученые провели исследование, в котором подтвердили влияние вейпа на риск развития рака молочной железы. Эксперты крупнейших университетов, таких как Йель и Принстон, установили, что пары от электронных сигарет создают благоприятную для опухолей среду. Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые поставили эксперимент на мышах. Одну группу грызунов держали на свежем воздухе, а другую — в помещении с парами вейпа. Затем обеим группам сделали уколы с клетками рака груди. Уже через несколько недель опухоли у второй группы мышей росли в два раза быстрее. Кроме того, у них обнаружился высокий риск развития метастазов.

Ранее сообщалось, что вред от электронных сигарет для сердечно-сосудистой системы сопоставим с вредом от традиционного курения. Ученые подчеркнули, что с точки зрения заботы о сердце нельзя рассматривать вейпы как безопасную альтернативу курению.