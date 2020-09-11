Российские стоматологи рассказали, почему нужно обязательно следить за здоровьем зубов. По их словам, отказ от лечения может привести к серьезным заболеваниям вплоть до рака. Их слова приводит «Комсомольская правда».

Почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский отметил, что можно травмировать слизистую, если отколется зуб или поставить некачественный зубной протез с заостренными областями. Если в таком случае ничего не предпринимать, то затяжной воспалительный процесс способен перерасти в онкологическое заболевание языка и полости рта. По словам врача, проблему воспалительного процесса обязательно нужно решать, чтобы инфекция не распространилась по пространствам жировой клетчатки в межмышечных пустотах.

«Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге»,

— объяснил доктор.

Стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева, в свою очередь, рассказала, что к заболеванию всех внутренних органов может привести кариес. Это связано с тем, что неблагоприятные штаммы бактерий размножаются в разрушающейся эмали зуба. В результате вредная микрофлора с пищей и слюной попадает в горло. Это провоцирует воспаление миндалин, ангину, поражения гортани, воспаление желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит, язву.