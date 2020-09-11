Парацетамол - пожалуй, одно из самых популярных лекарств в мире. Демократичная цена и быстрый эффект делают препарат незаменимым в аптечке любой семьи. Но так ли он безвреден на самом деле? Разбирался "Рамблер".

Не так давно американские ученые из Университета штата Огайо провели эксперимент с участием более 500 добровольцев. Половине они дали 1000 мг парацетамола, а остальным плацебо.

После этого подопытным предложили надуть воздушные шары. Чем больше размер шара, тем крупнее выигрыш. Однако, если шар лопался, участник лишался приза.

В ходе эксперимента выяснилось, что добровольцы, которые приняли парацетамол, охотнее рисковали и не боялись надувать огромные шары. В то же время участники, получившие плацебо, проявили меньшую решимость.

Далее добровольцы прошли опрос, благодаря которому ученые установили, что у принимавших парацетамол было снижено чувство риска. В опросе им пришлось оценить степень опасности потенциальных событий.