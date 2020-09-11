Парацетамол - пожалуй, одно из самых популярных лекарств в мире. Демократичная цена и быстрый эффект делают препарат незаменимым в аптечке любой семьи. Но так ли он безвреден на самом деле? Разбирался "Рамблер".
Не так давно американские ученые из Университета штата Огайо провели эксперимент с участием более 500 добровольцев. Половине они дали 1000 мг парацетамола, а остальным плацебо.
После этого подопытным предложили надуть воздушные шары. Чем больше размер шара, тем крупнее выигрыш. Однако, если шар лопался, участник лишался приза.
В ходе эксперимента выяснилось, что добровольцы, которые приняли парацетамол, охотнее рисковали и не боялись надувать огромные шары. В то же время участники, получившие плацебо, проявили меньшую решимость.
Далее добровольцы прошли опрос, благодаря которому ученые установили, что у принимавших парацетамол было снижено чувство риска. В опросе им пришлось оценить степень опасности потенциальных событий.
Причины такого эффекта специалистам не удалось объяснить, но вместе с тем они сделали вывод, что исследуемый медикамент оказывает не лучшее воздействие на психологическое состояние человека. Кроме того, ученые предположили, что пациенты, принимавшие парацетамол во время пандемии COVID-19, впоследствии будут чаще игнорировать меры предосторожности и тем самым способствовать распространению инфекции.