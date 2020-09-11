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Россиян предупредили о возможном раке при отказе от лечения зубов 

Lenta.ru и ещё 4 5 часов назад
Отказ от лечения зубов может вызвать рак
Фото: Lenta.ru
Отказ от лечения зубов может привести к проблемам со здоровьем вплоть до рака, предупредили россиян опрошенные «Комсомольской правдой» стоматологи.
Почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский отметил, что отколовшийся зуб или некачественный зубной протез с заостренными областями начнут травмировать слизистую. Если ничего не предпринять, то затяжной воспалительный процесс способен перерасти в онкологическое заболевание языка и полости рта.
По словам врача, необходимо решать проблему любого воспалительного процесса, иначе возможно распространение инфекции по пространствам жировой клетчатки в межмышечных пустотах.

«Образуется гной. При отсутствии своевременного лечения такое состояние может привести к гибели. Например, если инфекция окажется в головном мозге», — пояснил он.

Садовский добавил, что плохо держащаяся пломба также опасна. Отколовшийся от зуба материал способен попасть в дыхательные пути.
Кариес приводит к заболеванию всех внутренних органов, рассказала стоматолог-терапевт, главный врач стоматологической клиники Евгения Богаева. Она объяснила, что неблагоприятные штаммы бактерий размножаются в разрушающейся эмали зуба, и вредная микрофлора с пищей и слюной попадает в горло. Это провоцирует воспаление миндалин, ангину, поражения гортани, воспаление желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит, язву.
Ранее директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина Макеева говорила, что из-за травмирования ротовой полости или коррозии металла в протезах может возникнуть предраковое состояние.
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Болезни и лекарства , Ирина Макеева , Комсомольская правда
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