В Москве отменят обязательный карантин при ОРВИ

В столице отменят обязательный карантин для больных ОРВИ при отрицательном тесте на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, как передает «Интерфакс».

Как сообщила Ракова, больной больше не будет приравниваться к больному коронавирусом, как это было раньше:

«Он будет либо больной ОРВИ, либо больной гриппом и будет лечиться по тем алгоритмам, которые предполагают стандартное лечение этих заболеваний».

Ранее за нарушение самоизоляции пациентов с ОРВИ штрафовали так же, как и нарушителей с диагнозом «коронавирус».