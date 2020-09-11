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Почему появляется неприятный запах пота 

Анастасия Иванова 1 час назад
Почему появляется неприятный запах пота
Фото: depositphotos.com
Неприятный запах пота может появляться по разным причинам. Помимо внешних, например, одежды из "недышащих" тканей, есть еще и внутренние. В таком случае резкий запах — симптом, который может указывать на проблемы со здоровьем. Организм не справляется с выведением токсинов и подавлением условно-патогенной флоры. Подробнее — в материале "Рамблера".

Гормональный сбой

На коже размножаются бактерии. Отходы их жизнедеятельности обладают неприятным запахом. Чем больше бактерий, тем сильнее запах. Их количество во многом зависит от гормонального баланса организма. Этим объясняется то, что запах пота у мужчин сильнее, чем у женщин: дело в разном соотношении андрогенов, прогестерона и эстрогена.

Проблемы с ЖКТ

Еще одна причина появления неприятного запаха пота — заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, гастрит, дисбактериоз кишечника и другие. Резкий запах также может быть следствием плохого рациона. Например, к таким последствиям приводит чрезмерное употребление жареной и копченой пищи, рафинированных углеводов.

Алкоголь

Если сильно перебрать с алкоголем, помимо перегара и плохо самочувствия, часто появляется резкий запах пота. После употребления спиртного организм старается как можно быстрее вывести этанол. Один из способов — через поры кожи. Уксусная кислота, которая является продуктом распада, при испарении обладает неприятным запахом.
Кроме того, плохо пахнущий пот может выделятся из-за приема некоторых лекарств, ожирения, сахарного диабета или хронического стресса.
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