Найден вирус, способный остановить эпидемию гриппа 

Американские ученые выяснили, что риновирус, проявляющийся как обычная простуда, может блокировать вирус гриппа А. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Microbe.

Иными словами риновирусная инфекция — это обычная простуда, которая проявляется в виде обычного насморка, который сохраняется от пяти дней до двух недель.

Ученые из Медицинской школы Йельского университета в Нью-Хейвене пришли к выводу, что риновирус препятствует распространению другого вируса гриппа А.

В целом, ситуация, когда один патоген подавляет репродукцию другого, известно давно, но для этой пары возбудителей инфекций оно описано впервые.

Врачи исследовали 13 707 результатов, когда выяснилось, что через 72 часа после введения риновируса иммунный ответ организма достиг максимума.

В итоге в клетках, инфицированных вирусом гриппа А после риновируса, репликация вируса гриппа была в 15 раз ниже, чем в клетках, инфицированных только вирусом гриппа.