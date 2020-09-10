Фармацевт, нутрициолог Людмила Бублиева объяснила, какие лекарства всегда стоит иметь под рукой, и чего в домашней аптечке быть не должно.

Термометр, измеритель пульса и тонометр для измерения артериального давления надо иметь каждому — даже в том случае, если на здоровье вы не жалуетесь, считает фармацевт.

Кроме того, на случай высокой температуры надо снабдить аптечку жаропонижающими. Это могут быть парацетамол, «Эффералган», «Нурофен», «Терафлю», «Колдрекс» или другие препараты.

Не лишними будут таблетки от боли в горле и капли при заложенности носа. Также осенью могут быть актуальны средства от ушной боли («Анауран», «Отипакс», «Отирелакс» и так далее), так как в это время года уши может легко «продуть». В холодное время года могут пригодиться и ингаляторы.

Обязательны в каждой аптечке средства от отравлений, болеутоляющие и успокоительные. Последние можно заменить на аромамасла.