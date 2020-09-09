Как алкоголь влияет на организм после 40 лет 

Очевидно, что алкоголь влияет на организм в любом возрасте, однако после 40 лет последствия от него гораздо серьезнее. «Рамблер» расскажет, как спиртное сказывается на нашем организме после этого возраста.

Психиатр Тони Рао, который работает с пожилыми пациентами, утверждает, что алкоголь начинает разрушать мозг гораздо раньше, чем печень. До того, как дело доходит до цирроза печени, человек, как правило, проходит через депрессию и проблемы с самоконтролем. И опасность для людей старше 40 лет заключается не только в ухудшении функций мозга, но и в сложности диагностики. Дело в том, что плохое настроение человека в таком возрасте часто списывают на испорченный характер. Однако врачи утверждают, что работа мозга способна восстановиться через полгода после отказа от алкоголя.

Также алкоголь способствует увеличению кровеносных сосудов и ускорению кровотока. Это, в свою очередь, может стать причиной хронического покраснения кожи — розацеа. Дерматолог и профессор Ник Лоуэ объяснил, что, несмотря на то, что краснота быстро спадает, при регулярном употреблении спиртного сосуды увеличиваются, а венозная сетка становится видимой на коже.

Алкоголь также негативно сказывается на работе сердца. Неконтролируемый прием спиртного приводит к истощению его клапанов, и ведет к сердечной недостаточности.

Что касается цирроза печени, его все чаще стали диагностировать у людей среднего возраста, которые периодически злоупотребляют спиртным. В молодости при регулярном употреблении алкоголя печень может немного обрасти жиром. Если не бросить пагубную привычку, то к 40 годам появится цирроз печени.

Чтобы в дальнейшем не было проблем со здоровьем, специалисты советуют отказаться от алкоголя как можно раньше или хотя бы в разы снизить его употребление.