Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы ранние симптомы распространенного вида рака 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Названы ранние симптомы распространенного вида рака
Фото: РИА Новости
Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющегося одним из самых распространенных видов рака.

"Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе", — пояснил врач.

Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит.
Для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае лечение включает химиотерапию и операцию.
На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии.
Малышев добавил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет.
Видео дня. Как выявить у себя болезни сердца
Последние новости
"После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову Лоза прокомментировал приговор "бездарному" Ефремову
Комментарии
Болезни и лекарства , Александр Малышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При каких заболеваниях нельзя прививаться от ковид
При каких заболеваниях нельзя прививаться от ковид
Врач из США высказалась о российской вакцине
Врач из США высказалась о российской вакцине
Как витамин D связан с преждевременной смертью
Как витамин D связан с преждевременной смертью
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Названы опасные последствия храпа
06:11
Названы опасные последствия храпа
ЗОЖ
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение