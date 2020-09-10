Названы ранние симптомы распространенного вида рака 

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющегося одним из самых распространенных видов рака.

"Первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами. Это повышенное газообразование и в принципе дискомфорт в животе", — пояснил врач.

Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он сразу их удалит.

Для второй стадии характерны дискомфорт в животе, появление крови в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В этом случае лечение включает химиотерапию и операцию.

На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. Симптоматика схожа с признаками второй стадии, особенно в плане кровяных выделений. После оперативного вмешательства пациент проходит курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии.

Малышев добавил, что опухоли кишечника растут медленно, поэтому необязательно ходить на обследование ежегодно. Однако раз в пять лет проходить процедуру колоноскопии стоит каждому человеку, особенно если он старше 45 лет.