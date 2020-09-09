Как выявить печеночную недостаточность

Печеночная недостаточность — это недуг, при котором печень перестает выполнять свои основные функции. Например, орган не успевает выводить из организма вредные вещества или вырабатывать в нужном количестве желчь.

Порой данное заболевание может долго не давать о себе знать. "Рамблер" выяснил, какие симптомы свидетельствует о печеночной недостаточности и в каких случаях следует немедленно вызывать скорую помощь.

пожелтение кожи и белков глаз

потемнение мочи

синяки, возникающие даже от слабых ушибов

отеки в области рук, ног и живота

беспричинный зуд кожи Усталость и общее недомогание, плохой аппетит, беспричинная тошнота и рвота, а также легкий дискомфорт в левой части живота — все эти симптомы указывают на печеночную недостаточность на ранней стадии. Более серьезными симптомами, свидетельствующими о том, что болезнь прогрессирует, являются следующие признаки:

Если хотя бы несколько из этих симптомов проявились у вас, это веский повод немедленно обратиться к терапевту.