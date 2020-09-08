Как понять, что у вас плохой стоматолог 

Стоматология является одной из самых сложных наук. Врачи должны профессионально выполнять свою работу, так как их главная цель состоит в том, чтобы сохранить пациенту зубы. Однако не во всех стоматологиях встречаются настоящие профессионалы, готовые помочь. Часто они облегчают себе работу и в итоге неграмотно лечат пациента. "Рамблер" рассказывает о признаках плохого стоматолога.

Анастезия

Некоторые стоматологи-дилетанты предлагают лечить пациента без анестезии. Если дело касается отбеливания или чистки зубов, то эти процедуры можно проводить без обезболивающих препаратов. Однако, когда речь идет о лечении зуба, например, кариеса, стоматолог должен вколоть анестезию. Если вам больно, а доктор все равно отказывается от обезболивающего или, если вы чувствуете боль уже после анестезии, значит, у вас плохой стоматолог. Неприятные ощущения при лечении зубов одни из самых болезненных, а стоматолог должен их минимизировать.

Стоимость лечения

Если врач говорит, что не знает точной стоимости лечения и утверждает, что все индивидуально, он говорит неправду. Вероятнее всего, в таком случае вам "накинут" несколько процедур, а потом выставят счет с несколькими нулями на конце. На самом деле стоматологи имеют доступ ко всем ценам на свои услуги и обязаны сказать их пациенту. Кроме того, хороший врач предложит несколько вариантов лечения, в том числе бюджетных.

Жалобы пациента

Некоторые стоматологи не хотят слушать жалобы своего пациента и учитывать индивидуальные особенности и сразу приступают к осмотру. В таком случае, врач точно плохой. Профессионал должен учитывать все факторы, начиная от чувствительности зубов и десен, заканчивая страхом бормашины. Нормальный медик сделает так, чтобы пациенту было комфортно, так как это облегчит и его работу тоже.