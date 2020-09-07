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У границ РФ зафиксирован третий случай смерти от чумы 

Lenta.ru и ещё 5 39 минут назад
У границ РФ зафиксирован третий случай смерти от чумы
Фото: Lenta.ru
В Монголии, граничащей с Россией, зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» в понедельник, 7 сентября, сообщает ТАСС.
По данным местного департамента природно-очаговых заболеваний, 38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, в результате чего заразился чумой и умер. До этого сообщалось о смерти 42-летнего жителя Ховдского аймака.
Отмечается, что у 25 человек, с которыми контактировал погибший, инфекция выявлена не была.
26 июля сообщалось, что в районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии был введен бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.
Ранее в стране была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны, который скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого он вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.
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Болезни и лекарства , Синьхуа , ИТАР-ТАСС
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