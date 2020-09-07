У границ РФ зафиксирован третий случай смерти от чумы 

В Монголии, граничащей с Россией, зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» в понедельник, 7 сентября, сообщает ТАСС.

По данным местного департамента природно-очаговых заболеваний, 38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, в результате чего заразился чумой и умер. До этого сообщалось о смерти 42-летнего жителя Ховдского аймака.

Отмечается, что у 25 человек, с которыми контактировал погибший, инфекция выявлена не была.

26 июля сообщалось, что в районе Улиастай провинции Завхан на западе Монголии был введен бессрочный карантин после того, как у одного из местных жителей заподозрили бубонную чуму.

Ранее в стране была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны, который скончался по пути в больницу. За несколько дней до этого он вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.