Перелом копчика: симптомы и первая помощь

Чаще всего причиной травмирования копчика становится неудачное падение на спину — особенно если пострадавший упал на нижнюю часть спины, чуть повыше ягодиц. При этом многие путают перелом с ушибом. «Рамблер» расскажет, как отличить одно от другого и оказать первую медицинскую помощь.

к копчиковой части позвоночника крепятся связки и мышцы, которые принимают непосредственное участие в работе органов мочеполовой системы и отдаленных отделов кишечника;

к кости прикреплена часть мышечных пучков большой ягодичной мышцы, основными функциями которой является сгибание и разгибание бедра и выпрямление туловища;

копчик участвует в распределении нагрузки на тазовую область и является важной опорной точкой. Копчик — это крайний отдел позвоночника и любая травма может сказаться на работе всего организма. Он представляет собой кость, сформированную из 3-6 позвонков нижнего конечного отдела позвоночника, которые срослись между собой. Кость является наименее развитой, и, несмотря на то, что является рудиментарным органом, то есть, органом, который в ходе эволюции утратил свои функции, она выполняет очень важные функции:

Симптомы

Отличительной чертой истинного перелома является резкая боль, усиливающаяся при физической активности и дефекации. Если болезненность выражена слабо, не усиливается при дефекации и лишь слегка увеличивается при нагрузках, есть основания предполагать ушиб копчиковой зоны, а не перелом.

Второй отличительной чертой является гематома. Как правило, ушибы не приводят к образованию объемных кровоподтеков. При такой травме, как перелом копчика, зона инфильтрации тканей кровью всегда бывает большой. Конкретные размеры «синяка» зависят от того, какие сосуды были повреждены.

Первая помощь

Первым делом при травме копчика нужно прилечь на живот, чтоб от пострадавшей части тела отошла кровь. Нельзя совершать резкие движения — они могут навредить. При первой возможности нужно осмотреть место ушиба, проверить наличие кровоподтеков в месте удара.

При любой травме копчика как можно скорее нужно охладить ушибленное место с помощью холодного компресса — он уменьшит приток крови к ушибу и снизит отечность забитого участка, снимет гематому.

При повреждении копчика обязательно нужно обратиться к врачу. Отличить сильный ушиб от перелома может только врач и только по результатам рентгена.