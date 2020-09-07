Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему пить много валерьянки опасно для здоровья 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Почему пить много валерьянки опасно для здоровья
Фото: depositphotos.com
Все мы практически постоянно испытываем стресс. Это неизбежный результат нашего образа жизни. Каждый из нас борется с такой ситуацией по — своему. Кто — то использует «бабушкины» рецепты, кто-то достает транквилизаторы, другие снимают стресс алкоголем. А некоторые использует самое простое из доступных средств — принимает валериану. Но злоупотреблять этим препаратом категорически нельзя, «Рамблер» расскажет почему.
Валериана — это многолетнее растение. Его корни и корневища обладают выраженным седативным — успокаивающим, эффектом. Поэтому их широко используют в фармацевтике для изготовления таблеток или настойки.
Сфера применения валерианы:
  • различные психические и невротические расстройства — нервное возбуждение, психозы, неврозы, эпилепсия;
  • сердечные заболевания со спазмами — стенокардия, инфаркт миокарда;
  • противорвотный эффект достигается путем устранения спазмов желудка.
Обычные дозы, которые можно принимать без вреда для здоровья — по 1-2 таблетки или по 20-30 капель настойки 3 раза в день. Из-за накопления в организме до эффективной дозы, наилучший эффект можно получить, если употреблять валериану курсами по 10 — 14 дней. В случае однократного применения эффект не так сильно выражен, но к нему можно прибегать при необходимости, выпив 3-4 таблетки.
Как и любое лекарство, валериана имеет опасное для жизни и здоровья действие при передозировке. Все–таки нужно помнить, что это не конфеты. Некоторые думают, что если эти таблетки делают из травы, то и есть их можно ложками, потому что они слабые и вреда не будет. Это большая ошибка.
Длительное употребление или разовая слишком большая доза может привести к неприятностям. Спазмолитическое действие, например, может привести к нарушению процессов пищеварения — их замедлению, тошноте, рвоте. Успокоительное действие может быть так выражено, что мозг может впасть в ступор — заметно медленнее работать, снизятся все реакции, а о внимательности и речи вести не стоит. Поэтому валериану нельзя употреблять при депрессии. Угнетение нервной системы еще больше может привести даже к попыткам суицида — самоубийства.
Кроме того, вместо снижения возбуждения нервной системы может произойти ее возбуждение — произойдет действие «наоборот». Это еще больше усугубит то, против чего пили эти таблетки. А чрезмерное возбуждение — это быстрое повышение давления, сильная головная боль, боль в сердце, наконец — беспокойство, страх, бессонница… Отравления не будет, но зато будет очень — очень плохо. В случае передозировки придется делать промывание желудка, а эту процедуру нельзя назвать приятной.
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден способ выявления 50 видов рака
Найден способ выявления 50 видов рака
Найден способ выявления 50 видов рака
Найден способ выявления 50 видов рака
Врач предупредил о повреждениях после COVID-19
Врач предупредил о повреждениях после COVID-19
Перелом копчика: симптомы и первая помощь
Перелом копчика: симптомы и первая помощь
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
14 причин, чтобы пойти к онкологу
03:31
14 причин, чтобы пойти к онкологу
ЗОЖ
Почему у вас часто немеют руки
02:00
Почему у вас часто немеют руки
ЗОЖ
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
04:05
Врач пояснил, сколько защищает маска в теплую погоду
Коронавирус ЗОЖ
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
02:58
Врачи завели сердце через полчаса после остановки
Новости
Как восстановить иммунитет за считанные дни
00:57
Как восстановить иммунитет за считанные дни
ЗОЖ
Как распознать рак кожи на ранней стадии
05:52
Как распознать рак кожи на ранней стадии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение