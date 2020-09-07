Названы нетипичные симптомы болезней сердца 

Ученые Британского фонда сердца перечислили тревожные сигналы, которые может посылать организм при неполадках в работе этого важного органа. Очень важно вовремя обратить на них внимание, чтобы избежать риска преждевременной смерти.

Как сообщает онлайн-издание Express.co.uk, болезни сердца часто сопровождаются повышенным давлением и рядом сопутствующих заболеваний.

Среди типичных проявлений — головная боль, одышка, тяжесть и сдавленность в груди. Но о проблеме может сигнализировать и тошнота. Это частый предвестник скорого сердечного приступа у женщин.

Когда сердце плохо работает, в организме происходит задержка жидкости в тканях, живот и лодыжки опухают. Если у вас нет альтернативной причины отеков конечностей, поспешите посетить кардиолога.

Также о патологии может свидетельствовать зубная боль, причиной тому блуждающий нерв, который проходит от мозга к сердцу, легким и другим органам, потому, если дело не в запущенном кариесе или стоматологических проблемах, стоит начать волноваться.

Потливость и боли в животе — еще два возможных признака болезней сердца. Медики объясняют подобное явление тем, что человек уже не очень хорошо себя чувствует, испытывает дискомфорт в груди, челюсти и ноющие, тупые боли.

Повышенный риск сердечного приступа, по исследованиям ученых, может быть не только у людей с ожирением и обхватом талии больше 88 см у женщин и 101 см у мужчин, но и обладателей толстой шеи. У мужчин предвестником опасности служит еще и эректильная дисфункция, возникающая из-за забитости кровеносных сосудов холестериновыми бляшками. Если проблемы с потенцией начали носить постоянный характер, самое время проверить свое здоровье.