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Врач рассказал о профилактике пневмонии 

RT на русском и ещё 5 5 часов назад
Врач рассказал о профилактике пневмонии
Фото: RT на русском
Врач общей практики ГКБ №13 Кирилл Глибко рассказал о профилактике пневмонии.

«Если вы попали под дождь, дома в первую очередь примите горячий душ, вытритесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы внутренне прогреться. Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки. Затем наденьте шерстяные носки, ноги должны быть в тепле»,

— заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, просто так здоровый организм не простудится, поскольку организм, это такая система, когда человек или уже был простужен, или произошло сильное переохлаждение.
Кроме того, Глибко советует использовать вакцину от пневмонии и от гриппа.
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Болезни и лекарства , Пневмония , Радиостанция "Говорит Москва"
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