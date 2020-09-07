Врач рассказал о профилактике пневмонии 

Врач общей практики ГКБ №13 Кирилл Глибко рассказал о профилактике пневмонии.

«Если вы попали под дождь, дома в первую очередь примите горячий душ, вытритесь, выпейте чашку горячего чая, чтобы внутренне прогреться. Это лучшее прогревание, чем алкогольные напитки. Затем наденьте шерстяные носки, ноги должны быть в тепле»,

— заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, просто так здоровый организм не простудится, поскольку организм, это такая система, когда человек или уже был простужен, или произошло сильное переохлаждение.

Кроме того, Глибко советует использовать вакцину от пневмонии и от гриппа.