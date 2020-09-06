От чего зависит форма пупка 

Пупок, пожалуй, является самой незаметной частью нашего тела. Между тем, он напоминает нам о самой первой связи матери и ребенка. «Рамблер» объясняет, какие факторы определяют внешний вид пупка.

Многие до сих пор убеждены, что форма пупка зависит от того, насколько искусно его «завяжет» акушерка. Однако это лишь популярное заблуждение. В действительности пупки никто не «завязывает». Пуповину обрезают с помощью своеобразного зажима — специальной скобки, которую накладывают на пуповинный остаток. Раньше для этих целей использовали шелковую нить. При этом пуповину всегда отрезают с запасом, чтобы иметь возможность внутривенно ввести лекарство, если это понадобится. После чего у младенца появляется рубец, а лишний слизистый остаток высыхает и отпадает вместе с зажимом.

Именно форма рубца и влияет позже на внешний вид пупка. А это зависит и от индивидуальных особенностей соединительной ткани, и от правильной обработки рубца в первые недели жизни новорожденного. Но не только. Форму пупка могут изменить некоторые заболевания — например, грыжа или омфалит (воспаление пупка). А также лишний вес и беременность.

Кстати, согласно некоторым исследованиям, только четыре процента людей на планете имеют выпуклые пупки. Обладателям таких пупков не стоит поднимать тяжелые вещи.

А если верить экспертам Хельсинкского университета, то самыми красивыми пупками большинство людей считают маленькие вертикальные пупки Т-образной формы. Как и отпечатки пальцев, пупки уникальны. Даже у однояйцевых близнецов нет одинаковых пупков.

Однако некоторые люди лишаются пупка после операции. Подобное случилось с моделью Каролиной Курковой и режиссером Альфредом Хичкоком.