Названы симптомы, предупреждающие о раке

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, какие симптомы часто предупреждают о развитии рака прямой кишки, а потому требуют консультации у специалиста и выяснения причин появления.

Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы, и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов и дает о себе знать, отметила доктор. Но даже в этой ситуации можно справиться с недугом.

«Среди симптомов, причину которых необходимо сразу же выяснить, — изменения характера стула (задержка стула, диарея, «лентовидный стул» или частые ложные позывы к дефекации), повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, стул с примесью крови, общие симптомы, такие как снижение работоспособности, или снижение массы тела»,

— объяснила доктор.

Врач отметила, что посетить проктолога и пройти минимальные обследования рекомендуется всем к 45 годам, независимо от симптомов.

Самые простые и основные методы обследования — пальцевое ректальное исследование и ректоскопия (позволяет осмотреть прямую кишку до ректосигмоидного угла).

С учетом состояния и жалоб пациента врач может назначить колоноскопию, УЗИ прямой кишки, компьютерную томографию или МРТ.