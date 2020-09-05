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Онколог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу 

Medical Note и ещё 1 2 часа назад
Названы симптомы, предупреждающие о раке
Фото: Medical Note
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, какие симптомы часто предупреждают о развитии рака прямой кишки, а потому требуют консультации у специалиста и выяснения причин появления.
Рак прямой кишки не развивается и не вырастает за ночь. Проходят месяцы, и даже годы, прежде чем опухоль вырастает до ощутимых симптомов и дает о себе знать, отметила доктор. Но даже в этой ситуации можно справиться с недугом.

«Среди симптомов, причину которых необходимо сразу же выяснить, — изменения характера стула (задержка стула, диарея, «лентовидный стул» или частые ложные позывы к дефекации), повторяющиеся болевые приступы в животе, вздутие живота, стул с примесью крови, общие симптомы, такие как снижение работоспособности, или снижение массы тела»,

— объяснила доктор.
Врач отметила, что посетить проктолога и пройти минимальные обследования рекомендуется всем к 45 годам, независимо от симптомов.
Самые простые и основные методы обследования — пальцевое ректальное исследование и ректоскопия (позволяет осмотреть прямую кишку до ректосигмоидного угла).
С учетом состояния и жалоб пациента врач может назначить колоноскопию, УЗИ прямой кишки, компьютерную томографию или МРТ.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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