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Как понять, что у вас алкоголизм 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как понять, что у вас алкоголизм
Фото: depositphotos.com
Алкоголизм — это тяжелое психическое заболевание. Люди, страдающие им, как правило не признают проблему и делают вид, что к ним это не относится. Самостоятельно за помощью обращаются только 5% алкоголиков. "Рамблер" выяснил, как понять, есть ли у вас зависимость от спиртного.
Необходимо понимать, что алкоголизм развивается не сразу, а постепенно. У заболевания есть три стадии, которые могут растянуться на годы. На первой у человека возникает психическая зависимость от алкоголя. Постоянно появляются "поводы" выпить, организм привыкает к спиртному. Если человеку каждый день хочется выпить "одну бутылочку пива", это может говорить о наличии у него патологического влечения.
На второй стадии к психическому аспекту прибавляется физический. Теряется контроль над количеством выпитого, влечение к алкоголю становится спонтанным, начинаются непродолжительные запои. Вместе с абстинентным синдромом появляются тахикардия, головные боли, тошнота, перепады давления, тремор рук и боли в области сердца.
Третья стадия может привести к летальному исходу. У человека с алкоголизмом нарушается работа печени, головного мозга, сердца, поражается нервная система. Чтобы опьянеть, ему нужно уже гораздо меньше спиртного, чем раньше.
Тревожными сигналами, говорящими о том, что у вас есть зависимость от алкоголя, являются:
  • неконтролируемое желание выпить вне зависимости от ситуации: в компании или в одиночку;
  • желание похмелиться;
  • отсутствие контроля выпитого;
  • провалы в памяти после опьянения;
  • появление проблем со здоровьем;
  • агрессия по отношению к окружающим.
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