Как понять, что у вас алкоголизм 

Алкоголизм — это тяжелое психическое заболевание. Люди, страдающие им, как правило не признают проблему и делают вид, что к ним это не относится. Самостоятельно за помощью обращаются только 5% алкоголиков. "Рамблер" выяснил, как понять, есть ли у вас зависимость от спиртного.

Необходимо понимать, что алкоголизм развивается не сразу, а постепенно. У заболевания есть три стадии, которые могут растянуться на годы. На первой у человека возникает психическая зависимость от алкоголя. Постоянно появляются "поводы" выпить, организм привыкает к спиртному. Если человеку каждый день хочется выпить "одну бутылочку пива", это может говорить о наличии у него патологического влечения.

На второй стадии к психическому аспекту прибавляется физический. Теряется контроль над количеством выпитого, влечение к алкоголю становится спонтанным, начинаются непродолжительные запои. Вместе с абстинентным синдромом появляются тахикардия, головные боли, тошнота, перепады давления, тремор рук и боли в области сердца.

Третья стадия может привести к летальному исходу. У человека с алкоголизмом нарушается работа печени, головного мозга, сердца, поражается нервная система. Чтобы опьянеть, ему нужно уже гораздо меньше спиртного, чем раньше.