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Найдены лекарства против особо опасного рака легких 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Найдены лекарства против особо опасного рака легких
Фото: Depositphotos
Ученые Техасского университета в США нашли два препарата, которые помогают подавить рост и распространение особо опасного немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.
Исследователи применили мультиспектральную оптоакустическую томографию (MSOT) для изучения внутренней части опухолей НМРЛ человека, пересаженной мышам. Специалисты проверили действие экспериментальных лекарств — тартрата циклопамина (CycT) и гем-связывающего пептида 2 (HSP2) — на кровеносные сосуды в новообразовании и на то, насколько хорошо они переносят кислород к злокачественным клеткам.
Оказалось, что оба препарата значительно подавляли рост опухолей. При этом их ткани поглощали меньше кислорода и вырабатывали меньше АТФ — молекул, обеспечивающих энергия для протекания биохимических реакций. Это происходило за счет уменьшения аномального количества кровеносных сосудов. В результате в микросреде опухоли содержалось такое же количество кислорода, как и в здоровых тканях.
НМРЛ — наиболее распространенная форма рака легких, составляющая около 85-90 процентов из почти 230 тысяч случаев рака легких, диагностируемых каждый год в США. Пятилетняя выживаемость при раке легких остается на уровне всего 10-20 процентов.
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